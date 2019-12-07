«Не могла претендовать»: Барановская не подавала на алименты после развода с Аршавиным

Бывшая возлюбленная футболиста рассказала, как после развода смогла добиться успехов в карьере. И это при том, что она осталась одна с тремя маленькими детьми.

По словам экс-жены футболиста, она ушла от мужа, когда стала чувствовать себя некомфортно в семье. В один момент она осознала, что, наконец, выросла как личность. Получается, Юлия просто-напросто переросла супруга.

«Когда рядом кто-то ноет, что ему очень плохо в команде, и при этом продолжает оставаться на том месте, то этот человек просто питается вашей энергией отметила ведущая», — поделилась знаменитость.

В начале семейной жизни Барановская посвящала всю себя детям и Аршавину. На тот момент у нее были большие проблемы с самооценкой, она не любила себя. Ей даже было становилось стыдно, если кто-то начинал публично ее хвалить.

Когда они все вместе переехали в Лондон, Юлия буквально помешалась на устройстве быта. В этом ей помогал «главный дядечка» из клуба «Арсенал», который на протяжении двадцати пяти лет занимался всеми иностранцами в клубе.

Бывшая жена Аршавина отметила, что посла распада их отношений со спортсменом на алименты она не подавала. Она, как минимум, не имела права претендовать на них, ведь молодые люди не состояли в официальном браке.