Барановская призвала женщин воспитывать «настоящих мужиков»

Мать троих детей и телеведущая Юлия Барановская поделилась своим взглядом на правильное воспитание отпрысков. Она рассказала, что ее удручает статистика разводов по стране – сейчас в России с пугающей частотой распадаются семьи. Причиной тому она назвала неправильное воспитание будущих мужчин.

«Я бьюсь за то, чтобы воспитывать настоящих мужчин. Я никогда не решаю за старшего сына, куда мы с ним пойдем. Когда начинать воспитывать ответственность в мужчине? С пеленок! Невозможно до 18 все за него делать, а потом ему сказать – теперь ты взрослый, ты должен за все отвечать. Он на тебя посмотрит и скажет – за что?», — поделилась наблюдениями она в передаче «А поговорить?».

больше по теме Барановская сравнила себя с хищным тарантулом в отношениях с мужчинами Телеведущая отметила, что журналисты часто приписывают ей несуществующих бойфрендов.

Телеведущая призвала женщин воспитывать «настоящих мужиков, а не таскать за ними сумки на дзюдо». Юля отметила – элементарно воспитать стоящего отца и супруга можно, делая это уже на ранних этапах.

«Мы обязаны воспитывать ответственность. Вы посмотрите на маму мужчины, на которого вы жалуетесь, а потом ответьте на вопрос – чего ты от него хочешь?», — подвела черту она.

Отметим, что сама Юля воспитывает двоих сыновей и дочь. Ведущая неоднократно признавалась – она гордится большими и малыми успехами своих детей и направляет их, а они дарят ей всю свою любовь.