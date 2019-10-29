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Барановская призвала женщин воспитывать «настоящих мужиков»

Телеведущая уверена – большинство браков распадается из-за неправильно заложенного отношения к противоположному полу.

Барановская призвала женщин воспитывать «настоящих мужиков»
Юлия Барановская с детьми/Фото: https://www.instagram.com/p/By4uUiahQbh/

Мать троих детей и телеведущая Юлия Барановская поделилась своим взглядом на правильное воспитание отпрысков. Она рассказала, что ее удручает статистика разводов по стране – сейчас в России с пугающей частотой распадаются семьи. Причиной тому она назвала неправильное воспитание будущих мужчин.

«Я бьюсь за то, чтобы воспитывать настоящих мужчин. Я никогда не решаю за старшего сына, куда мы с ним пойдем. Когда начинать воспитывать ответственность в мужчине? С пеленок! Невозможно до 18 все за него делать, а потом ему сказать – теперь ты взрослый, ты должен за все отвечать. Он на тебя посмотрит и скажет – за что?», — поделилась наблюдениями она в передаче «А поговорить?».

Телеведущая призвала женщин воспитывать «настоящих мужиков, а не таскать за ними сумки на дзюдо». Юля отметила – элементарно воспитать стоящего отца и супруга можно, делая это уже на ранних этапах.

«Мы обязаны воспитывать ответственность. Вы посмотрите на маму мужчины, на которого вы жалуетесь, а потом ответьте на вопрос – чего ты от него хочешь?», — подвела черту она.

Отметим, что сама Юля воспитывает двоих сыновей и дочь. Ведущая неоднократно признавалась – она гордится большими и малыми успехами своих детей и направляет их, а они дарят ей всю свою любовь.

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Барановская детиБарановская личная жизньБарановская новостишоу "А поговорить?"
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Барановская призвала женщин воспитывать «настоящих мужиков»
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