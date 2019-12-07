Дочь Любови Успенской получила новую травму

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в Instagram опубликовала новый снимок. На фотографии девушка в футболке с перевязанной левой рукой. Поклонники сразу же набросились на 29-летнюю наследницу «королевы русского шансона» с расспросами, что произошло.

«Открывала краски ножом, нож скользнул», — заявила Татьяна Плаксина. Пользователи отметили, что с девушкой постоянно происходят какие-нибудь инциденты.

больше по теме Дочь Успенской поделилась первым снимком после серии операций Татьяна Плаксина хорошо выглядит на опубликованном кадре.

Напомним, что в прошлом году во время отдыха на Коста-Рике Татьяна Плаксина упала во время прогулки с велосипеда и серьезно повредила челюсть. Она перенесла сразу несколько операций.

Позже ее мать Любовь Успенская рассказывала, что для нее здоровье родного ребенка всегда будет на первом месте. Лечение девушка проходила в элитных клиниках Европы, а также в Таиланде. Татьяна Плаксина появилась на свет в 1989 году. Тогда Любовь Успенская жила в Америке. Вскоре она вернулась в Россию, где завоевала любовь публики.

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