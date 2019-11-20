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Ради выхода на подиум Успенская готова сбросить пять килограммов

Певицу пригласили поработать моделью.

Ради выхода на подиум Успенская готова сбросить пять килограммов
Любовь Успенская. Фото: globallookpress.com

Еще несколько дней назад Любовь Успенская после концерта в Прибалтике похвасталась своей популярностью и востребованностью не только у слушателей бывшего Советского Союза, но и у европейских меломанов. А накануне артистка на своей странице в социальной сети Instagram поделилась еще одним своим новым достижением.

«Ну как же Zuhair Murad прочувствовали меня! Идеально подходящий образ могли для меня сформировать только эти ребята. Спасибо, что вовремя все сделали, что не подвели. Надеюсь на длительное сотрудничество, только вы, дорогие, можете красивую женщину сделать еще на столько красивее. Спасибо за приглашение на показ, я стараюсь сделать все возможное, чтобы прилететь. И быть не только гостем, но и стать моделью, чтобы пройтись по подиуму в вашем прекрасном образе. Ради этого готова еще 5 кг сбросить», — написала звезда в публикации.

При этом на снимке, Любовь поделилась одним из образов. На певице красные платье и пиджак, украшенный золотым шитьем, и такого же цвета ботфорты, которые подчеркивают стройные ноги звезды.

Подписчики неустанно хвалят артистку, мол, Успенская, как всегда бесподобна. Но и критики нашлись. В комментариях отмечают, что образ идеален, но фотография неудачная, для борделя.

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Ради выхода на подиум Успенская готова сбросить пять килограммов
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