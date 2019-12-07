«Мне с ним не о чем говорить»: Боярский нелестно отозвался о Покровском

Как сказал артист, ему не интересен человек, который негативно высказывается о России.

«Главный мушкетер страны», актер Михаил Боярский нелестно отозвался о музыканте, лидере группы «Ногу свело» Максиме Покровском. Ранее популярный исполнитель в одной из бесед с журналистами сказал, что русская нация деградирует. Сейчас, напомним, Максим Покровский переехал жить в Америку. В России он достаточно частый гость. Исполнитель выступает здесь с концертами.

«Мне с ним не о чем говорить. Потому что у меня другие понятия о нашей стране, другие соображения. Нет, мне не интересен человек, который так высказывается о нашей стране», — заявил Михаил Боярский и добавил, что подобные высказывания Максима Покровского не красят.

Высказался Боярский и относительно слов латвийской певицы Лаймы Вайкуле. Ранее она говорила, что не дождалась от русской публики аплодисментов.

Как сказал Боярский, исполнительнице надо разобраться со своими личными ощущениями восприятия публики. Самого его всегда устраивают те овации, которые ему дарят зрители. Как считает народный артист, зрителя не обманешь. Каждый человек и артист достоин именно тех аплодисментов, которые ему дарят зрители, сообщает «Царьград».