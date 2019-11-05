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Боярский не расстался с легендарной шляпой даже на футбольном поле

Актер принял участие в турнире, посвященном девяностолетию со дня рождения вратаря Льва Яшина.

Боярский не расстался с легендарной шляпой даже на футбольном поле
Боярский играет в футбол в шляпе/http://globallookpress.com/

На страничке в Instagram актера Михаила Боярского появились две фотографии, которые были сделаны 4 ноября нынешнего года. В Москве в этот день прошел гала-матч в честь девяностолетия со дня рождения легендарного советского вратаря Льва Яшина. В игре принял участие и актер Михаил Боярский.

Примечательно, что «легендарный мушкетер» не расстался со своей шляпой, о которой уже можно слагать легенды, даже во время матча. На кадрах можно увидеть, как он стоит в футбольной форме и шляпе прямо на футбольном поле.

На втором снимке чуть ниже Боярский снова в шляпе и с кубком, который вручался победителям турнира за победу.

Напомним, что Лев Яшин считается лучшим вратарем в истории советского футбола. Много лет он выступал за футбольный клуб «Динамо». Умер вратарь в марте 1990 года. Кстати, все матчи российской премьер-лиги в двух последних турах были посвящены именно Льву Яшину, оставившему яркий след на футбольном поле.

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Тэги:

Лев ЯшинМихаил БоярскийФК "Динамо"
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Боярский не расстался с легендарной шляпой даже на футбольном поле
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