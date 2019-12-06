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«В этом направлении я не работаю»: Лазарев не собирается жениться

По словам исполнителя, он выбрал свой жизненный путь.

«В этом направлении я не работаю»: Лазарев не собирается жениться
Лазарев не собирается жениться/http://globallookpress.com/

Музыкант Сергей Лазарев на премии «Виктория» заявил, что не собирается в ближайшее время жениться. Как известно, исполнителю часто приписывают романы. «Нет. В этом направлении я не работаю», — заявил музыкант.

При этом он отметил, что каждый сам выбирает свой жизненный путь. Ему нравится одному растить своих детей, о матери которых ничего не известно. Себя Лазарев считает самым счастливым человеком на Земле, потому что рядом с ним любимые дочь и сын.

Как добавил Сергей Лазарев, ему сейчас нужно разделить внимание между своими детьми, чтобы они не ревновали. При этом он заметил, что его сын и дочь совершенно разные. Годовалая Анечка похожа на куколку. Она боевая и уже показывает характер. А вот сын Никита более скромный. Лазарев отметил, что дочь уже носится по квартире как угорелая и за ней нужен глаз да глаз.

Управляться с детьми Сергею Лазареву помогают няни. Все потому, что он часто в разъездах. Анна просыпается по 2-3 раза за ночь. При этом, когда рядом, вынужден вставать и сам Лазарев. Впрочем, выполнять такие отцовские обязанности ему очень нравится. Правда, из-за напряженного гастрольного графика он не всегда может быть около своих детей, сообщает «Комсомольская правда».

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Тэги:

Аня ЛазареваНикита ЛазаревПремия "Виктория"Сергей Лазарев
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«В этом направлении я не работаю»: Лазарев не собирается жениться
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