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Лазарев нашел в ролике американской авиакомпании плагиат на свое выступление

Артист нашел сходство со своим шоу на Евровидении-2019.

Лазарев нашел в ролике американской авиакомпании плагиат на свое выступление
Сергей Лазарев подозревает американцев в плагиате. Фото: globallookpress.com

Певец Сергей Лазарев усмотрел в новом ролике о безопасности авиакомпании American Airlines плагиат на свое выступление на конкурсе «Евровидение-2019». Своими мыслями по этому поводу 36-летний артист поделился с поклонниками в Instagram.

«Я рад, что мой номер на Евровидении не прошел незамеченным во всем мире! — написал вокалист. — Может, потребовать с них бесплатные билеты пожизненно за такой плагиат?»

Сергей Лазарев
Реакция Сергея Лазарева на ролик American Airlines о безопасности полетов. Фото: instagram.com/lazarevsergey/

Освежим в памяти выступление Сергея на песенном конкурсе, и становится понятно, что пиарщики авиакомпании применили тот же прием, что был у Лазарева — с зеркалами за спиной. Правда, у певца зеркала неожиданно оказались экранами, транслировавшими разные его движения. Американский перевозчик же использовал их, чтобы показать свою бортпроводницу со всех сторон (на ролике она показывает, как пользоваться спасательным жилетом).

Плагиатом это можно назвать с натяжкой, хотя для пиара артист вполне мог бы посудиться. Да и ради билетов мог бы…

Напомним, на Евровидении-2019 Лазарев занял третье место. Постановкой его номера занимался хореограф и режиссёр Фокас Евангелинос. Конкурс выиграл представитель Нидерландов.

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Тэги:

"Евровидеине-2019"авиакомпаниязеркалоПлагиатСергей Лазарев
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Лазарев нашел в ролике американской авиакомпании плагиат на свое выступление
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