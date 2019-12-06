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Нетиевский объяснил, почему из «Уральских пельменей» ушли главные звезды

Как сказал экс-директор шоу, Вячеслав Мясников, Андрей Рожков и Юлия Михалкова - одни из самых талантливых юмористов коллектива.

Нетиевский объяснил, почему из «Уральских пельменей» ушли главные звезды
Нетиевский снова высказался об "Уральских пельменях"/http://globallookpress.com/

Бывший директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» высказался по поводу ухода из юмористического коллектива Андрея Рожкова, Вячеслава Мясникова и Юлии Михалковой. Как известно, юмористы сейчас ездят по стране и даже Европе с шоу «Ваши пельмени», собирая полные залы. Михалкова делает кулинарное шоу, занимаясь своим проектом.

«Слава и Андрей — одни из самых талантливых участников шоу. Им стало тесно внутри коллектива. Наступила, так сказать, некая критическая ситуация, пошли ссоры. У меня, кстати, с ними нормальные отношения», — сказал Сергей Нетиевский.

Алла Довлатова спросила, почему коллектив покинула одна из самых ярких звезд команды Юлия Михалкова, которая, по сути, была лицом команды.

«Мы были все вместе двадцать лет. Ну все трещали по швам: «Биттлз», «АББА», «Куин», «Машина времени». Не знаю, связаны как-то перемены в команде, случившиеся после моего ухода или нет. Как только я ушёл, все стало меняться. Причем не в лучшую сторону. Я был клеем, который всех удерживал. Я сейчас не знаю даже, кто продюсер шоу. Юля просто не выдержала и ушла. Ушла в собственное плавание. Она созрела для новых проектов, готова к ним. Она просто захотела выйти и не обременять себя в сложившихся обстоятельствах», — сказал Сергей Нетиевский.

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Тэги:

Андрей РожковВячеслав МясниковСергей Нетиевскийшоу "Уральские пельмени"Юлия Михалкова
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Нетиевский объяснил, почему из «Уральских пельменей» ушли главные звезды
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