«Вся Венеция в воде!»: Летучая рассказала, как справилась со стихией

Ведущая не сразу поняла, что попала под власть одного из самых сильных наводнений.

Елена Летучая оказалась в Венеции как раз в разгар стихийного бедствия. Напомним, 13 ноября местные власти объявили о чрезвычайном положении – город стремительно наполнялся водой. Позже выяснилось, что здесь произошло самое крупное за последние 50 лет наводнение.

В результате двое человек погибли, в городе множество серьезных разрушений.

Летучая призналась, что не сразу оценила серьезность ситуации. «Вот такая Венеция сегодня, объявили чрезвычайное положение, вся Венеция в воде! Мы не знали, но было весело шагать по полностью затопленным улицам», — написала она в своем блоге.

На видео звезда беззаботно вышагивает по наводненным улицам в непромокаемых сапогах. Судя по всему, наводнение Елена пережила без проблем.