ЗВЕЗДЫ

«Вся Венеция в воде!»: Летучая рассказала, как справилась со стихией

Ведущая не сразу поняла, что попала под власть одного из самых сильных наводнений.

«Вся Венеция в воде!»: Летучая рассказала, как справилась со стихией
Елена Летучая. Фото Global look press.jpg

Елена Летучая оказалась в Венеции как раз в разгар стихийного бедствия. Напомним, 13 ноября местные власти объявили о чрезвычайном положении – город стремительно наполнялся водой. Позже выяснилось, что здесь произошло самое крупное за последние 50 лет наводнение.

В результате двое человек погибли, в городе множество серьезных разрушений.

Летучая призналась, что не сразу оценила серьезность ситуации. «Вот такая Венеция сегодня, объявили чрезвычайное положение, вся Венеция в воде! Мы не знали, но было весело шагать по полностью затопленным улицам», — написала она в своем блоге.

На видео звезда беззаботно вышагивает по наводненным улицам в непромокаемых сапогах. Судя по всему, наводнение Елена пережила без проблем.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Елена ЛетучаяЕлена Летучая видеоЕлена Летучая последние новостиЛена Летучая
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Вся Венеция в воде!»: Летучая рассказала, как справилась со стихией
Интересно?
Поделись с друзьями: