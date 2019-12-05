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«Тимур может спонтанно зайти к нам домой»: Шишкова высказалась об отношениях с Тимати

По словам модели, их общая дочь Алиса - частый гость в доме отца.

«Тимур может спонтанно зайти к нам домой»: Шишкова высказалась об отношениях с Тимати
Шишкова дружит с новой семьей Тимати/http://globallookpress.com/

Модель Алена Шишкова заявила, что сохранила прекрасные отношения с отцом своего ребенка, рэпером Тимати. У них, как известно, подрастает совместная дочь Алиса. Как отметила модель, девочка не обделена вниманием отца. Кроме того, она с дочкой живет практически по соседству с музыкантом и его новой семьей.

«С Алисой они обожают активное времяпрепровождение вроде картинга, искусственной волны. Тимур может спонтанно зайти к нам домой. Дочка, в свою очередь, часто гостит у папы», — заявила модель.

Как сказала Шишкова, она рада, что у Алисы появился братик. Напомним, недавно в семье рэпера родился сын Ратмир. Шишкова считает, что пока Алиса не осознает всей ответственности за братика и просто рада его появлению.

Сама модель часто разговаривает с дочкой. Говорит, что когда братик вырастет, то будет ее защищать. При этом дочь безапелляционно заявила, что она встанет на защиту брата, «потому что старшая». Девочка любит приходить к братику в гости. Она уже держала малыша на руках, пела ему колыбельные. Шишкова отметила, что все это очень трогательно, сообщает портал ru.hellomagazine.com.

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Тэги:

Алена ШишковаАлиса ЮнусоваАнастасия РешетоваТимати
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«Тимур может спонтанно зайти к нам домой»: Шишкова высказалась об отношениях с Тимати
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