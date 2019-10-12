«Копия»: Шишкова похвасталась нарисованным дочерью портретом

В социальной сети набирает популярность новый челлендж под названием «Мама глазами ребенка». Принять в нем участие решили Алена Шишкова и ее пятилетняя дочь от Тимати Алиса. Девочка изобразила любимую маму как настоящую королеву – с яркой диадемой и бусами. Портрет Алена решила продемонстрировать поклонникам в блоге.

больше по теме Невеста Тимати попросила не торопить ее с родами Анастасия Решетова в ближайшие дни отправится в роддом.

«А меня дочка нарисовала, я так радуюсь. Осталось раздобыть где-то такую диадему и бусы — и, по-моему, копия», — прокомментировала творчество дочери экс-возлюбленная Тимати.

В этом челлендже уже участвовали знаменитости. Одна из них – актриса Мария Кожевникова. Портрет звездной мамы изобразил ее пятилетний сын Иван.

Вскоре у дочери Алены Шишковой появится брат или сестра. Возлюбленная Тимати Анастасия Решетова должна родить исполнителю наследника через считанные дни. Кстати, недавно в блоге она ответила на вопрос о замужестве.