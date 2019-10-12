ЗВЕЗДЫ

«Копия»: Шишкова похвасталась нарисованным дочерью портретом

Пятилетняя Алиса изобразила маму в яркой диадеме.

«Копия»: Шишкова похвасталась нарисованным дочерью портретом
Алена Шишкова Фото: https://www.instagram.com/p/B3XXT7epIp7/

В социальной сети набирает популярность новый челлендж под названием «Мама глазами ребенка». Принять в нем участие решили Алена Шишкова и ее пятилетняя дочь от Тимати Алиса. Девочка изобразила любимую маму как настоящую королеву – с яркой диадемой и бусами. Портрет Алена решила продемонстрировать поклонникам в блоге.

«А меня дочка нарисовала, я так радуюсь. Осталось раздобыть где-то такую диадему и бусы — и, по-моему, копия», — прокомментировала творчество дочери экс-возлюбленная Тимати.

В этом челлендже уже участвовали знаменитости. Одна из них – актриса Мария Кожевникова. Портрет звездной мамы изобразил ее пятилетний сын Иван.

Вскоре у дочери Алены Шишковой появится брат или сестра. Возлюбленная Тимати Анастасия Решетова должна родить исполнителю наследника через считанные дни. Кстати, недавно в блоге она ответила на вопрос о замужестве.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алена ШишковаАлена Шишкова с дочкойАлена Шишкова фотоАлиса ЮнусоваАнастасия РешетоваАнастасия Решетова беременностьТимати
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Копия»: Шишкова похвасталась нарисованным дочерью портретом
Интересно?
Поделись с друзьями: