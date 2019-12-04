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Без прикрас: участницы «Мисс Вселенной» показали себя без макияжа

13 девушек не постеснялись продемонстрировать свою естественную красоту. Результат получился впечатляющим.

Без прикрас: участницы «Мисс Вселенной» показали себя без макияжа
Джеральдин Гонсалес. фото: instagram.com/geraldinegonzam/

Конкурсы красоты позволяют девушкам не только показать себя, примерить корону, но и стать известными. Но победительниц равняются другие представительницы слабого пола и хотят выглядеть столь же прекрасно. В этом году «Мисс Россия-2019» Алина Санько должна была отправиться в США на престижный конкурс «Мисс Вселенная», но организаторы мероприятия слишком поздно сообщили даты проведения, поэтому девушка не сможет побороться за еще одну корону.

А тем временем в преддверии конкурса 13 участниц, которые представят свои страны, решились на отважный шаг. Они приняли участие в фотосессии и показали, как выглядят без прикрас. Зрители привыкли видеть девушек в вечерних нарядах и с гримом, который делает их лица кукольными. Но теперь еще перед началом конкурса у всех появился шанс узнать, как красавицы выглядят в самой обычной жизни.

Так Яна Тикл Гарсия, которая представляет Ямайку, в свои 19 лет может похвастаться безупречной кожей и красивыми густыми волосами. Не менее хорошо выглядит и 25-летняя участница из Монголии Гунзая Бат-Эрдэнэ. А вот Фьёнгула О’Рилли, представляющая Ирландию, многим напомнила героиню из «Игры престолов», помощницу Матери драконов.

Покорила многих и участница из Южной Африки Зозибини Тунци обладающая притягательным взглядом. А Габриэла Клеска Вальехо пришла на «Мисс Вселенная» как представительница Гаити. Она прекрасно танцует, занимается благотворительностью. Красавица мечтает стать мировым послом. Представительница Чили Джеральдин Гонсалес работает адвокатом, а также тушит пожары, хотя ей только 20 лет. Увидеть всех 13 конкурсанток можно на сайте Insider.

В этом году за корону поборются участницы из Польши, Ямайки, Монголии, Сент-Люсии, Южно-Африканской республики, Ирландии, Мальты, острова Гуам, Багамских островов, Гаити, Чили, Грузии и Израиля.

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«Мисс Вселенная»Без макияжаконкурс красотыкрасивые людиМодели
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Без прикрас: участницы «Мисс Вселенной» показали себя без макияжа
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