Слуцкая не позвала на свою свадьбу родителей и детей от первого брака

Двукратный призер олимпийских игр Ирина Слуцкая в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своем втором муже. В прошлом году она сыграла свадьбу с бизнесменом Алексеем Говыриным.

«Первое время после развода я никого не пускала в свою жизнь. Мы просто с Алексеем были друзьями. Он — полная противоположность моему первому супругу. Я говорила: «Хочу сделать ледовое шоу». Он меня только поддерживал. Мне хотелось с ним это реализовать. И вот так нас обоих закрутило. Я была уже взрослая девочка, да и он не мальчик. Я ощущала себя по-другому с ним. Я не стеснялась плакать у него на груди. В ответ я получала тепло и поддержу», — сказала фигуристка.

При этом она отметила, что будущий муж в течение полугода каждый день делал ей предложение. «Но мне было страшно. Говорила ему: «Я люблю тебя, мне так здорово с тобой. Но давай без штампа». На следующий день он снова спрашивал: «Ты будешь моей женой?». Он сказал, что будет так спрашивать каждый день, пока я не скажу «да», — заметила спортсменка.

Потом, как она сказала, уже коллеги стали спрашивать их, неужели они и правда поженились. «И я поняла, что пора. Мы никому ничего не сказали. Не позвали ни родителей, ни детей. Никого не было на свадьбе. Был только фотограф и женщина из ЗАГСа, которая нас расписала», — заявила фигуристка.