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Слуцкая не сдержала эмоций, узнав, что Хоркина родила ребенка

Ранее стало известно о том, что гимнастка во второй раз стала мамой.

Слуцкая не сдержала эмоций, узнав, что Хоркина родила ребенка
Ирина Слуцкая (Фото: Globallookpress.com)

40-летняя Светлана Хоркина во второй раз стала мамой. У гимнастки подрастает четырнадцатилетний сын Святослав. По словам спортсменки, они с мужем — Олегом Кочновым — уже давно задумывались о рождении общего малыша. Однако забеременеть «королеве брусьев» удалось только спустя восемь лет после того, как вышла замуж.

Одной из первых в беседе с Teleprogramma.pro Хоркину с прибавлением в семействе поздравила фигуристка Ирина Слуцкая. Спортсменка уже давно дружит со Светланой, однако о том, что гимнастка во второй раз стала мамой, чемпионка узнала именно от нашего корреспондента. Ирина отметила, что обязательно позвонит Хоркиной для того, чтобы лично поздравить новоиспеченную мамочку.

И после ухода из профессионального спорта «королева брусьев» могла похвастаться впечатляющей формой (Фото: Globallookpress.com)

«Это потрясающе… Мои искренние поздравления… Умница… Она уже так давно хотела и наконец-то свершилось!! Счастья, здоровья — Свете и малышу… От всего сердца. Чтобы бы все у нее было классно», — не сдержала эмоций Слуцкая.

К слову, Светлану с рождением второго ребенка поздравила и Мария Бутырская. Сама Хоркина пока держит в тайне имя и пол новорожденного малыша.

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Тэги:

дети звездЗвездные детиИрина Слуцкаякрасота и здоровьекрасота и молодостьСветлана Хоркина
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Слуцкая не сдержала эмоций, узнав, что Хоркина родила ребенка
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