Слуцкая не сдержала эмоций, узнав, что Хоркина родила ребенка

Ранее стало известно о том, что гимнастка во второй раз стала мамой.

40-летняя Светлана Хоркина во второй раз стала мамой. У гимнастки подрастает четырнадцатилетний сын Святослав. По словам спортсменки, они с мужем — Олегом Кочновым — уже давно задумывались о рождении общего малыша. Однако забеременеть «королеве брусьев» удалось только спустя восемь лет после того, как вышла замуж.

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Одной из первых в беседе с Teleprogramma.pro Хоркину с прибавлением в семействе поздравила фигуристка Ирина Слуцкая. Спортсменка уже давно дружит со Светланой, однако о том, что гимнастка во второй раз стала мамой, чемпионка узнала именно от нашего корреспондента. Ирина отметила, что обязательно позвонит Хоркиной для того, чтобы лично поздравить новоиспеченную мамочку.

«Это потрясающе… Мои искренние поздравления… Умница… Она уже так давно хотела и наконец-то свершилось!! Счастья, здоровья — Свете и малышу… От всего сердца. Чтобы бы все у нее было классно», — не сдержала эмоций Слуцкая.

К слову, Светлану с рождением второго ребенка поздравила и Мария Бутырская. Сама Хоркина пока держит в тайне имя и пол новорожденного малыша.