«С каждым может быть!»: Лещенко заступился за оговорившуюся Бузову

Лев Лещенко встал на защиту Ольги Бузовой, которая на премии «Золотой хит» неправильно произнесла его фамилию. Вместо Лещенко поющая ведущая сказала «Левченко». Этот казус моментально разлетелся по Сети.
Корреспондент портала Teleprogramma.pro дозвонилась до народного артиста, а тот даже вопроса не дал задать, сходу стал защищать звезду «Дома-2».
«Ну что тут такого? Ну оговорился человек! С каждым может быть! «Лев Валерьянович» вообще никто не может произнести нормально. Вот те же журналисты звонят, чтобы спросить про оговорку Ольги, и не могут мое имя-отчество произнести. Ничего такого здесь нет! А из-за этого такой шум подняли! Чего мне расстраиваться? Она же знает, кто я такой. Вы ее ставите в неудобное положение, унижаете, а мне все равно. Ерунда какая… Один раз меня Арина Шарапова на концерте, где президент был, назвала Владимиром Винокуром и ничего. Растерялся человек, с кем не бывает», — прокомментировал Лев Валерьянович.