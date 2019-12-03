«С каждым может быть!»: Лещенко заступился за оговорившуюся Бузову

Лев Лещенко встал на защиту Ольги Бузовой, которая на премии «Золотой хит» неправильно произнесла его фамилию. Вместо Лещенко поющая ведущая сказала «Левченко». Этот казус моментально разлетелся по Сети.

Корреспондент портала Teleprogramma.pro дозвонилась до народного артиста, а тот даже вопроса не дал задать, сходу стал защищать звезду «Дома-2».