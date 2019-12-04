Бабкина прислала Урганту снимок, на котором она «встала в позу»

На страничке шоу «Вечерний Ургант» в Instagram появилась забавная фотография. На снимке можно увидеть 69-летнюю певицу Надежду Бабкину на кровати в странной позе. Сзади к ней «пристроился» директор ее театра «Русская песня» Антон Собянин.

«Накануне в нашу редакцию пришла фотография от Надежды Бабкиной с предложением использовать снимок в эфире. В кадре сама Надежда Георгиевна и директор ее театра Антон Собянин на гастролях в Риге. Мы предлагаем вам придумать смешную подпись к этому фото с тегом: «Используй Бабкину», – гласит надпись под снимком.

больше по теме Бабкина призналась, что ее потряхивает от молодых девиц около Гора Пара вместе уже на протяжении шестнадцати лет и абсолютно счастлива.

В комментариях пользователи стали выдвигать свои версии подписи забавного кадра: «Лечу радикулит. Дорого», «Согнуть – согнули, выпрямить не могут», «Стой так, я все улажу», «Поймал Надежду за ее бабку», «Держусь за Надежду», «Модный приговор».

Отметим, что 69-летняя певица состоит в гражданском браке с музыкантом Евгением Гором. Мужчине 39 лет. Вместе с Надеждой Бабкиной он с 2003 года. При этом пара не оформляла официально своих отношений.