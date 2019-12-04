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Ургант высмеял биатлониста Шипулина, из-за которого едва не замерзли школьники

Ученики одной из уральских школ ждали спортсмена и депутата Госдумы более получаса на морозе.

Ургант высмеял биатлониста Шипулина, из-за которого едва не замерзли школьники
Ургант посмеялся над Шипулиным/http://globallookpress.com/

Телеведущий Иван Ургант в эфире своего вечернего шоу на Первом канале высмеял олимпийского чемпиона по биатлону, депутата Государственной думы Антона Шипулина. Напомним, несколько дней назад в Краснотурьинске Свердловской области учеников одной из школ выгнали на сорокаградусный мороз. Ребята более получаса ждали приезда Шипулина, который задерживался на встречу с ними.

Когда Антон Шипулин узнал об этом инциденте, то сказал, что не понимает, зачем надо было выгонять ребят на улицу к его приезду. При этом он подчеркнул, что на встречу с учениками школы Краснотурьинска он не опоздал.

Как сказал Иван Ургант, пока Шипулин ехал до школы, то выбил все пять мишеней, но заехал на штрафной круг. Также он предположил, что детей вывели дожидаться биатлониста на улицу с определенной целью. «Чтобы успеть выложить третьеклассниками фразу «Да здравствует Госдума», — сказал Иван Ургант.

Отметим, что Антон Шипулин год назад завершил свою спортивную карьеру. После недопуска на игры в корейском Пхенчхане в 2018 году его результаты резко пошли на спад. Сейчас спортсмен стал депутатом и помогает Свердловской области.

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Тэги:

Антон ШипулинИван УргантКраснотурьинскПрограмма "Вечерний Ургант"Свердловская область
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Ургант высмеял биатлониста Шипулина, из-за которого едва не замерзли школьники
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