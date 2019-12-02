«Это мой крест»: сын Сафронова переживает из-за сбитой им насмерть пенсионерки

Трагический случай произошел три года назад и широко освещался в прессе.

Сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что до сих пор очень переживает из-за пенсионерки, которую он насмерть сбил три года назад. Тогда он ехал на зеленый сигнал светофора. Пианиста официально признали невиновным, но легче ему от этого, судя по всему, не стало.

«Я сейчас за рулем не езжу. У меня есть водитель. Права у меня были с самого начала. Мы, естественно, поддерживаем отношения с этими людьми. У нас есть какая-то совместная история. Это мой крест. Я это прекрасно понимаю. Мы можем об этом говорить долго», — сказал Лука Затравкин.

Его отец Никас Сафронов тоже переживает из-за трагического происшествия, в результате которого погибла пожилая женщина.

«Он официально не виноват, но это не лишает его внутреннего переживания, сострадания и глубины чувств. Он, конечно, мучается. Так мир устроен», — сказал Никас Сафронов.