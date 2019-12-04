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Екатерина Волкова перевела похитившему аккаунт мошеннику 10 тысяч рублей

По словам актрисы и певицы, у нее вымогают деньги.

Екатерина Волкова перевела похитившему аккаунт мошеннику 10 тысяч рублей
Волкова пожаловалась на мошенничество/http://globallookpress.com/

Актриса и певица Екатерина Волкова в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» пожаловалась на мошенника, который похитил ее аккаунт в Instagram. Уже несколько дней этот человек публикует посты вместо звезды. Он даже узнал, что она пошла на радио, и выставил информацию о ее визите к Алле Довлатовой.

Как сказала Волкова, в полиции ей ничем не смогли помочь. Здесь заявили, что с подобным видом мошенничества пока нет действенного рецепта борьбы. Между тем человек, который действует от имени актрисы, сначала разместил информацию о том, что актриса якобы просит перевести ей по три тысячи рублей.

«Мне звонили подруги и сказали, что уже несколько раз перевели мне по три тысячи рублей. Я сказала, что это совсем не в моем стиле. Это обыкновенное мошенничество. Этот человек причем связывался со мной. Сказал, что за десять тысяч рублей вернет мне аккаунт. Деньги я перевела, но аккаунт он не вернул. Шантаж продолжился. Сейчас он выставил пост, в котором якобы нужно переводить деньги на лечение ребенка. При этом мне он сказал, что ко мне никаких претензий не имеет. Это просто его бизнес», – заявила она и попросила не переводить средства.

Екатерина Волкова за свою карьеру сыграла в более чем шестидесяти кинофильмах и сериалах. Ее лично утверждал режиссер Марк Захаров на роль Маргариты в спектакле «Мастер и Маргарита». Также она известна своим суперхитом «Она».

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваЕкатерина Волкова
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Екатерина Волкова перевела похитившему аккаунт мошеннику 10 тысяч рублей
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