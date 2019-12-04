Екатерина Волкова пойдет с цветами знакомиться с Аллой Пугачевой

По словам актрисы и певицы, ей часто снится сон, как она встретилась с Примадонной.

Актриса и певица Екатерина Волкова в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» призналась, что у нее есть мечта – познакомиться с Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой.

«Мне часто снится один сон. В нем я с ней встретилась. При этом я плачу. Мне страшно становится от одной мысли, что это может когда-то произойти», — заявила актриса.

Как сказала Екатерина Волкова, 6 декабря она идет на «Тот самый концерт» — фильм о творчестве Аллы Пугачевой. На нем обещала присутствовать и Примадонна. «Мне сделали приглашение на это мероприятие. У меня в графике как раз свободный день. Я пойду к ней с цветами», — заметила Волкова.

Алла Довлатова спросила, что скажет Волкова Пугачевой, если эта встреча состоится. «Я бы, наверное, от волнения оторопела. Открыла рот. Просто потеряла дар речи. Я, если честно, уже много лет мечтаю сыграть ее в кино. Она ведь хотела всю жизнь сыграть Маргариту. А я играю героиню Булгакова, как известно, уже 20 лет. Это была бы огромная честь для меня сыграть ее в кино. Высший пилотаж для меня на долгие годы исполнение Аллой Борисовной песни «Арлекино». Я в юности ей просто подражала. Все песни ее знала наизусть», — заметила актриса.

Екатерина Волкова за свою карьеру сыграла в более, чем шестидесяти кинофильмах и сериалах. Ее лично утверждал режиссер Марк Захаров на роль Маргариты в спектакле «Мастер и Маргарита». Также она известна своим суперхитом «Она».