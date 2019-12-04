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Мария Машкова определила самую красивую часть тела супруга

Актриса опубликовала в соцсетях редкий кадр со своим мужем.

Мария Машкова определила самую красивую часть тела супруга
Машкова высказалась о своем муже/http://globallookpress.com/

Актриса Мария Машкова в Instagram опубликовала редкий кадр, на котором она обнимается со своим супругом, пианистом и бизнесменом Александром Слободяником-младшим. На снимке муж нежно обнимает любимую женщину.

«Что самое главное в мужчине? Определённо — красивые руки! Особенное внимание следует обратить на пальцы. Если вы обнаружили такого сапиенса — выходите замуж, не задумываясь! Все остальное со временем приложится. Проверено на личном. Жена пианиста», — заявила Мария Машкова.

Напомним, что актриса с 2005 по 2009 год была замужем за актером театра и кино Артемом Семакиным. Личная жизнь с ним у нее не задалась. Детей у пары не было. Несколько месяцев назад Машкова рассказывала, что в какой-то момент ее терпение лопнуло. Она позвонила отцу, который сказал забирать вещи, в частности шубу, и съезжать от Семакина. В ответ она сказала, что у нее нет шубы. Актер и режиссер Владимир Машков был очень удивлен словам дочери.

От второго супруга Мария Машкова родила двух дочерей. Стефании сейчас девять лет, а Александре — семь.

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Александр Слободяник-младшийАртем СемакинВладимир МашковМария Машкова
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Мария Машкова определила самую красивую часть тела супруга
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