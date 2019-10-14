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Мария Машкова назвала мужа святым

Супруг актрисы заботиться об их дочерях, пока мама по нескольку месяцев занята на съемках.

Мария Машкова назвала мужа святым
Мария Машкова в воспитании детей больше доверяет мужу. Фото: Juliya Khanina/Russian Look

Актриса Мария Машкова сообщила своим подписчикам в Instagram, что ее муж уехал по делам на десять дней, оставив ее одну с двумя маленькими дочерьми. 34-летняя артистка написала, что справляется с возложенными задачами вполне достойно, однако играть роль родителя в одиночку ей довольно сложно.

«У меня только один вопрос: как ты справляешься с тем, что после особо эмоциональных сцен с нашими детьми, тебя никто не отводит в актерский вагончик, не делает кофе и хотя бы не хвалит?» — обратилась Мария к своему супругу.

Машкова призналась, что сама нередко уезжала на съемки на полгода, оставляя мужчину заботиться от девочках, и он справлялся с этой задачей. Не стесняясь подписчиков, женщина спрашивает у супруга в посте, как он поступал в сложных бытовых ситуациях.

«Да, мой муж, кто не в курсе, святой. Ну и лучший отец, по версии моей бабушки — педагога этики и эстетики», — отметила актриса.

Напомним, Машкова уже десять лет замужем за музыкантом и бизнесменом Александром Слободяником-младшим. У них две дочери: 9-летняя Стефания и 7-летняя Саша. Недавно муж актрисы получил возможность поработать с самим Леонардо Ди Каприо.

А в вашей семье кто лучше ухаживает за детьми — мама или папа?

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Мария Машкова назвала мужа святым
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