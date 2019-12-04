«У кого нет известных отцов – сложно пробиться»: Волкова раскритиковала киноиндустрию

По словам актрисы, в России все в этой сфере коррумпировано.

Актриса и певица Екатерина Волкова в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что в российском кинематографе процветает коррупция.

«В России киноиндустрию держат, по сути, несколько человек. У кого нет известных отцов – сложно пробиться. Есть люди с отличными сценариями, но им никто не помогает. Лапа лапу моет. Нет у нас в России индустрии кино. Мы и близко не может тягаться с американцами и Голливудом», — заявила Екатерина Волкова.

При этом она отметила, что высокие зарплаты актеров в России не больше, чем миф. Никаких ролей мы не получаем. Будет или нет следующий проект – неизвестно. Работа у актеров нестабильная и очень тяжелая. Бесконечные перелеты», — отметила она.

Волкова вспомнила свою недавнюю поездку в Крым. Тогда в спешке она не заметила стеклянную дверь и на полном ходу влетела в нее. Актриса опаздывала на самолет. Как результат – серьезная травма лица. Кстати, после того происшествия на ее лице осталась ссадина.

Екатерина Волкова за свою карьеру сыграла в более, чем шестидесяти кинофильмах и сериалах. Ее лично утверждал режиссер Марк Захаров на роль Маргариты в спектакле «Мастер и Маргарита». Также она известна своим суперхитом «Она».