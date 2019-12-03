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Стас Михайлов оказался ночью на пустынной дороге в лютый мороз

По словам музыканта, спастись ему удалось только благодаря божьему промыслу.

Стас Михайлов оказался ночью на пустынной дороге в лютый мороз
Михайлов вспомнил,как оказался на улице в мороз/http://globallookpress.com/

Певец Стас Михайлов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал ведущему Борису Корчевникову, как угодил в неприятную аварию и остался на улице в минус двадцать градусов.

«Мы были в туре. Приложились в курганском храме к Чимеевской иконе Богородицы и поехали в Тюмень. Была зима. Ураган, снег на улице. Не видно было ничего, дорога занесена. Мы как ехали, так и улетели в снег с дороги. Скорость была приличная. Все быстро произошло, и никто ничего не успел понять», — сказал музыкант.

По счастливой случайности никто в этой аварии не пострадал. Даже машина не получила повреждений, но дальше передвигаться на ней было невозможно. «Ты понимаешь в такие моменты, что в минус двадцать на улице долго не простоишь. Оставалось только молиться», — заметил певец.

Как добавил Михайлов, происшествие случилось на дороге, где практически не ездили автомобили. К тому же на улице была ночь. «И тут на наше счастье мимо ехала пожарная машина. Как она там оказалась – непонятно. Водитель всех нас перевез на близлежащую базу. Это, я считаю, промысел божий, что мы тогда все спаслись. Хорошо, что тогда все так закончилось. Позже под эмоциональным воздействием я написал песню», — сказал Стас Михайлов.

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Тэги:

Программа "Судьба человека"Стас МихайловТюмень
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Стас Михайлов оказался ночью на пустынной дороге в лютый мороз
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