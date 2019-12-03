«Хочет быть хорошим юристом»: Михайлов рассказал, чем увлечен его единственный сын

Музыкант Стас Михайлов в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал, чем занимается его единственный сын Никита. Он родился в 2001 году.

«Никита учится в кадетском училище. Но сейчас он склоняется к юридическим делам. Хочет быть хорошим юристом. У него будет свой жизненный путь. Хочу, чтобы все мои дети в первую очередь состоялись как люди. Для меня главное им не мешать. Я стараюсь в детях увидеть желание к каким-то вещам и помогать. Никогда на них не давлю. Единственное, считаю, что все они должны знать английский язык. Кем они станут – решат сами», — сказал он.

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Высказался и он о своих дочерях от брака с Инной Михайловой. «Делать псевдохристиан из девочек не хочу. Они должны быть органичными людьми, идущими в ногу со временем. Вот Маша, которой семь лет – она огонь. Ей нравится танцевать. А Иванна прекрасно рисует. Пусть этим и занимаются с огромным удовольствием», — сказал он.

По словам певца, его дочери по утрам и вечерам читают «Отче наш». При этом к религии он их не подталкивает. «Но вот в самолёте недавно начало трясти. Они не к маме с папой обращаются, а к Богу. Они правильно проводят линию, к кому надо обращаться за помощью. Это чисто детский инстинкт», — сказал Стас Михайлов.