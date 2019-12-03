Очередной конфуз Бузовой: певица сделала две ошибки в фамилии Лещенко

«Когда я ехала сегодня на премию «Золотой хит 2019», я даже не могла представить, что стану триумфатором церемонии, и получу сразу несколько наград», — написала в своем блоге Ольга Бузова. Впрочем, поющая ведущая не могла представить и другого – очередного позора на этой сцене.

Как у настоящей звезды, номер Ольги Бузовой шел сразу после выступления Льва Лещенко. Надев свой традиционный концертный костюм – откровенное боди – звезда вышла на сцену. И здесь, то ли от смущения, то ли от природных талантов произнесла роковую речь.

«У меня до сих пор поджилки трясутся перед каждым выступлением, а тут такое событие. Для меня огромная честь выступать после Льва Валерьяновича Левченко», — заявила 33-летняя певица.

Таким образом, ведущая «Дома-2» допустила сразу две ошибки в фамилии народного артиста. Извиняться за допущенную оплошность звезда не стала. Вполне вероятно, что она не заметила этой оплошности, а может и вовсе была убеждена, что именно так произносится его фамилия.

Зал тоже корректно не отреагировал на ошибку Ольги, что не удивительно. Зрительская любовь к Бузовой безмерна. И если уж простили звезде шутку про «блокадницу», ошибку в казус с фамилией можно в принципе пропустить мимо ушей.

В итоге певица получила целых две премии: за певческий талант и специальную «Девушка в стиле Cosmo». Исполнив свой новый хит «Не виновата» и забрав обе статуэтки, звезда быстро ретировалась со сцены. Общаться с журналистами она не стала.