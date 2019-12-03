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«На все шутки была истерика»: Харламов вспомнил выступление в сумасшедшем доме

По словам юмориста, в учреждении собралась самая лучшая публика.

«На все шутки была истерика»: Харламов вспомнил выступление в сумасшедшем доме
Харламов рассказал,как выступал в сумасшедшем доме/http://globallookpress.com/

Юморист Гарик Харламов рассказал в беседе с блогером Денисом Ковальским о странных концертах в своей жизни. К примеру, однажды ему пришлось выступать в сумасшедшем доме. Как он считает, целевая аудитория в общем-то подходит именно ему. Как он сказал, врачи были счастливы увидеть их перед больными пациентами.

«Я вышел, поздоровался, и начался дикий хохот. Это лучшая публика — на все шутки была истерика», — признался Гарик Харламов.

Также он рассказал, как однажды пришлось выступать на поминках у ректора. Один из гостей траурного мероприятия встал из-за стола. Сказал несколько теплых слов в адрес ректора, а потом неожиданно произнес: «Жизнь продолжается». В этот момент Харламов понял, что это намек в его сторону, что пора выступать.

Как отметил Гарик Харламов, он вместе с другими участниками вышел на сцену и стал шутить. В какой-то момент он обратил внимание на жену ректора. У женщины бежали из глаз слезы. «Ты шутишь, а человек не понимает», — сказал юморист, который не очень комфортно себя чувствовал в тот момент.

Также он во время беседы с блогером затронул скандал вокруг съемок своей супруги Кристины Асмус в картине «Текст». В шутку Харламов даже сказал, что хотел эмигрировать из страны после начавшейся травли. Он отметил, что это всего лишь постановка. Никакой измены и близко не было. Он посетовал, что в России такая реакция на игру актеров.

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Тэги:

Гарик ХарламовДенис КовальскийКристина Асмус
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«На все шутки была истерика»: Харламов вспомнил выступление в сумасшедшем доме
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