«Это редко бывает»: Харламов рассказал, почему отказался от дорогого корпоратива

Гарик Харламов рассказал, как отказался от больших денег за участие в корпоративе. Произошло это на YouTube-канале «Ошуительное Хоу», который он ведет вместе с Тимуром Батрутдиновым, когда к ним в гости пришли юмористы Нурлан Сабуров и Руслан Белый.

Разговор комиков зашел о платных выступлениях для «больших шишек», которые не всегда адекватно воспринимают юмор приглашенных артистов.

«Вот, три дня назад мы отказались от мероприятия, — рассказал Харламов, имея в виду себя и Батрутдинова. — Это редко бывает. Там нормальные деньги платили, предоплату дали, но потом прислали: «Ребят, мы хотим кое-что оговорить. Это важно. Это очень серьезный человек. Он ненавидит юмор. Ни в коем случае на него не смотреть. Никаких разговоров с ним. Работаем по регламенту».

Гарик рассказал, что организаторы выкатили длиннющий список ограничений, прочитав который, он послал заказчика в известном направлении и отказался от завидной суммы.

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Тимур не был так категоричен. Он согласился выступить один, приехал в аэропорт и получил смс, что организаторы передумали. При этом артист оставил предоплату себе.