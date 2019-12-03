Стас Михайлов спас от смерти в пожаре своего друга-бизнесмена Кононова

Музыкант Стас Михайлов в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал ведущему Борису Корчевникову, как спас от верной смерти своего друга бизнесмена Сергея Кононова. Именно этот человек обратил внимание на творчество исполнителя и организовал ему первые концерты в Санкт-Петербурге, после чего к артисту и пришла бешеная популярность.

«У него сгорел полностью дом. Весь архив нашей жизни, огромное количество записей. Очень много потеряли мы тогда. Но это все мелочи. Жена у Сергея погибла в этом доме», — заявил Стас Михайлов.

больше по теме Стас Михайлов зарабатывал на торговле пирожками 10 тысяч долларов Как отметил музыкант, он оставил прибыльный бизнес ради музыки.

Сергей Кононов также пришел в студию программы, чтобы поддержать своего друга. Он вспомнил тот пожар, в котором потерял супругу. «Стас меня спас. В два часа ночи я послал ему на почту графики предстоящих концертов. Уже собирался идти спать. Вдруг он мне перезванивает. Мы начали спорить насчет концертов. Так прошел целый час. Если бы я лег спать, то уже не имел возможности сейчас все это рассказывать», — сказал Сергей Кононов.

Как отметил Стас Михайлов, когда друг сообщил ему, что дом горит, то он сразу приехал к нему. Из коттеджа удалось вытащить ребенка, а вот супруга бизнесмена погибла. «Она была светлым человеком. Каждая история моей жизни связана с каким-то моментом, после которого я понимаю, что не может человек жить с блаженной улыбкой на лице», — сказал Стас Михайлов.