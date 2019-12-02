«Ждать меня не надо»: Стас Михайлов вспомнил службу в армии и первую любовь

По словам музыканта, он тогда трезво оценивал обстановку и понимал, что никто его не дождется.

Музыкант Стас Михайлов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о службе в армии. Причем, когда он уходил служить, у него уже была девушка, но он трезво оценивал обстановку и понимал, что два года никто его ждать не будет.

«Ждать меня не надо. Я сразу это ей сказал. И, естественно, никто меня не ждал. Зато со службы я пришёл со спокойной совестью. Знаю сослуживцев, которым было очень больно. Один паренек из Волгограда поехал домой в отпуск счастливый. А там застал свою жену с другим. Он потом вернулся весь серый. Мы его несколько дней выводили из этого состояния. Никто по мне слез не лил. Кроме, конечно, мамы и папы. Они всегда ждут детей», — заявил Стас Михайлов.

Как отметил певец, годы службы сделали его другим человеком. Прежде всего, армия воспитала его. Как он сказал, из-за провинности одного могли поднять целую роту. А потом приходилось отвечать перед сослуживцами.

При этом Стас Михайлов отметил, что порой уходил в самоволку. «Главная задача была – не попасться и не подвести товарищей», — заявил музыкант.