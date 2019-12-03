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Бузова пожаловалась «Мисс Екатеринбург-2016» на отсутствие любви в своей жизни

Елизавета Аниховская рассказала, о чем сплетничает с телеведущей и певицей.

Бузова пожаловалась «Мисс Екатеринбург-2016» на отсутствие любви в своей жизни
Бузова жалуется на отсутствие любви/http://globallookpress.com/

Победительница конкурса «Мисс Екатеринбург-2016» Елизавета Аниховская, которая принимает участие в проекте «План Б», где свои вторые половинки ищут певица Ольга Бузова и юморист Тимур Батрутдинов, рассказала, о чем она разговаривает с телеведущей, когда они остаются наедине.

Как отметила Аниховская, Ольга Бузова жалуется, что ей не хватает мужской любви. Даже среди участников проекта, как сказала Бузова, мало тех, кто проявляет инициативу по отношению к ней.

«Мне кажется, никто до сих пор не тронул ее до глубины души и стопроцентного варианта того, что они могут быть в серьезных отношениях с ней, она не рассматривала», — заявила Елизавета Аниховская.

Любопытно, что сама уральская красавица пока не была на полноценном свидании с Батрутдиновым. Как она отметила, он приглашал ее либо с какой-то другой участницей шоу, либо общался с ней лично, но всего несколько минут, когда невозможно друг друга лучше узнать. Аниховская считает, что Батрутдинов «мог бы поднапрячься», чтобы добиться расположения других участниц проекта и ее лично, сообщают «Моменты».

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Елизавета АниховскаяОльга БузоваТимур Батрутдинов
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Бузова пожаловалась «Мисс Екатеринбург-2016» на отсутствие любви в своей жизни
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