Бузова пожаловалась «Мисс Екатеринбург-2016» на отсутствие любви в своей жизни

Победительница конкурса «Мисс Екатеринбург-2016» Елизавета Аниховская, которая принимает участие в проекте «План Б», где свои вторые половинки ищут певица Ольга Бузова и юморист Тимур Батрутдинов, рассказала, о чем она разговаривает с телеведущей, когда они остаются наедине.

Как отметила Аниховская, Ольга Бузова жалуется, что ей не хватает мужской любви. Даже среди участников проекта, как сказала Бузова, мало тех, кто проявляет инициативу по отношению к ней.

«Мне кажется, никто до сих пор не тронул ее до глубины души и стопроцентного варианта того, что они могут быть в серьезных отношениях с ней, она не рассматривала», — заявила Елизавета Аниховская.

Любопытно, что сама уральская красавица пока не была на полноценном свидании с Батрутдиновым. Как она отметила, он приглашал ее либо с какой-то другой участницей шоу, либо общался с ней лично, но всего несколько минут, когда невозможно друг друга лучше узнать. Аниховская считает, что Батрутдинов «мог бы поднапрячься», чтобы добиться расположения других участниц проекта и ее лично, сообщают «Моменты».