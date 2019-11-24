Звезда «Плана Б» Лиза Аниховская: «Мне было важно не разочароваться в Батрутдинове»

Лиза Аниховская – одна из самых молодых и скромных участниц шоу «План Б», хотя в прошлом была победительницей конкурса красоты. Зачем бывшей «Мисс Екатеринбург» понадобилось добиваться сердца Тимура Батрутдинова в реалити на ТНТ? Девушка дала эксклюзивное интервью Teleprogramma.pro.

— Зачем вы пришли на проект? Какова была ваша основная цель?

— Я до сих пор не могу себе ответить на этот вопрос, потому что мое решение было спонтанным. Я тогда поступала в университет, переезжала в Санкт-Петербург и подумала: а отправлю-ка я анкету. Я отправила и меня взяли, к моему удивлению. Мне всегда нравился Тимур, хотелось узнать его, как человека. Именно поэтому на проект и пошла. К тому же, для меня это выход из зоны комфорта. Сейчас меня одолевает очень странное чувство, когда вижу себя на экране.

— Известно, что вы выиграли конкурс красоты в Екатеринбурге. Почему не стали продолжать карьеру модели? Что вас разочаровало?

— Когда я получила титул «Мисс Екатеринбург», мне было 18 лет. Тогда для меня в приоритете была учеба. На тот момент я была на первом курсе в Свердловском художественном училище, мечтала в дальнейшем учиться в академии в Санкт-Петербурге. Все усилия и все свое время я тратила на образование. В мои обязательства «Мисс Екатеринбург» входила благотворительная деятельность, участие в культурных и общественных мероприятиях. Но о модельной карьере я не думала вообще. Мне хотелось учиться, заниматься творчеством.

— Вы — реставратор масляной живописи. Легко ли найти работу по профессии? И работаете ли вы по специальности в настоящее время?

— Я только сейчас поступила на факультет реставрации масляной живописи. А первая моя специальность как раз реставратор икон. Это очень редкая профессия, на этот факультет набирают раз в 4 года всего 8 человек. И рабочих мест мало, как и профессионалов в этом деле. Но у меня был особый интерес к этому делу, я ни на секунду не пожалела, что выбрала именно эту специальность. Я не знаю, как сложится у меня жизнь, и буду ли я работать по профессии, но мне это интересно, я бы очень хотела попробовать себя в музейной работе. Хотела бы поработать реставратором в музее или в каком-то храме. В детстве у меня была мечта отреставрировать храм в Асбесте. А сейчас пока я учусь и делаю украшения из жемчуга. Они пользуются большим спросом.

— Были ли у вас серьезные отношения до проекта? Почему расстались?

— Да, у меня были серьезные отношения. Они продлились 4 года. Это была первая, я бы даже сказала, детская любовь. Мы познакомились в детском лагере, когда мне было 11, а ему 13. Потом разъехались по разным городам и встретились через 5 лет на дне открытых дверей в университете. С тех пор стали встречаться и дружить. Все было прекрасно, мы были идеальной парой. Но однажды мы поняли, что наши отношения больше дружеские, мы прекрасно друг друга понимали. Но к отношениям мужа и жены этот союз не привел бы.

— Что вам понравилось в Тимуре Батрутдинове, когда вы узнали его лично? Что, наоборот, отпугнуло?

— Мне было важно не разочароваться в нем. Я четко знала, что сыграть какие-то чувства я не смогу. Волновалась, представляя, как пройдет наша первая встреча. Но скажу, что он меня не

разочаровал, а, наоборот, очаровал добрым сердцем. Мне очень важно, как мужчина относится к другим людям. С его стороны я увидела очень уважительное отношение к окружающим. Ну и, конечно, его блестящее чувство юмора, наши шутки в адрес друг друга – это самое лучшее в нашем общении. Я понимаю, что у него так много опыта неудачных отношений, и ему очень сложно доверять другим людям.

— С кем из участниц проекта вы общаетесь до сих пор?

— Так как я живу в Питере, то больше всего общаюсь с Севиль Кравцовой (она тоже живет в этом городе). Эля живет на Бали, мы с ней переписываемся. Когда бываю в Москве, вижусь с другими девчонками, например, с Олесей Романо. У нас крепкий и дружный коллектив, хотя я боялась, что наше общение может перерасти во вражду и конфликты, так как девочкам сложно ужиться в одном доме. Но ничего такого не было, все адекватные и все сохраняют спокойствие.

Смотрите «План Б» по воскресеньям в 20.30 на ТНТ.