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«Я счастлива!»: муза Петросяна впервые ответила сплетникам

Татьяна Брухунова не считает, что живет напоказ.

«Я счастлива!»: муза Петросяна впервые ответила сплетникам
Татьяна Брухунова. Фото https://www.instagram.com/bruhunova/

30-летняя возлюбленная Евгения Петросяна Татьяна Брухунова впервые решилась открыто ответить сплетникам, которые активно обсуждают ее частную жизнь. В своем личном блоге она дерзко заявила, что ее не волнуют те, кто о ней что-то говорит.

На днях девушка получила сообщение в Instagram. Написавший спрашивал, как она относится к многочисленным сплетням о себе и зачем живет напоказ. Татьяна призналась, что такие вопросы задают ей очень часто, поэтому она раз и навсегда положит этому конец.

«Я к этому никак не отношусь! Обсуждения, сплетни рождаются от безделья, а у меня нет времени (и желания!) на то, чтобы интересоваться этим. Я живу полной жизнью и счастлива! Так какое мне дело до людей, которым в радость обсудить меня? Никакого! Разве что пожалеть стоит! Хотя нет! Не стоит!» – написала она.

Помощница комика заявила, что не нужно судить о ее жизни по «красивым картинкам» в Instagram. Они составляют не больше 5% от ее жизни. «Поэтому про «жизнь на показ» – явное преувеличение», – сказала Брухунова.

Напомним, недавно журналисты посчитали, сколько тратит Татьяна в день. Сумма получилась внушительная, далеко не каждый россиянин зарабатывает столько за несколько месяцев – 130 тыс. рублей. Муза известного комика не раз подчеркивала, что носит только брендовые вещи, а питается исключительно в дорогих ресторанах Москвы. Один обед равнодушной к сплетням девушки обходится ей в 5-6 тыс. рублей.

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«Я счастлива!»: муза Петросяна впервые ответила сплетникам
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