«Я шухерной был»: Игорь Крутой обожает разыгрывать своих коллег

Композитор Игорь Крутой в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что обожает разыгрывать своих коллег. «Я шухерной был. И есть. Но это, как говорится, не телефонный разговор. Спрашивайте жену и детей, как я прикалываюсь», – заметил композитор.

Напомним, что не так давно Игорь Крутой стал снимать на свой телефон, как Николай Басков рассказывает одну из своих тайн коллегам по шоу-бизнесу. «Золотой голос России» заметил этот процесс. Он стал забирать у Крутого телефон, чтобы стереть запись. В результате «потасовки» звезды упали. При этом, как позже рассказывал Басков, он смог стереть запись, которая могла скомпрометировать его доброе имя.

«Мы поскользнулись. Он снимал исподтишка. Я ему наступил на ботинок. Обошлось без травм. Я рассказал сокровенную историю, секрет. А он это снял. Я не хотел, чтобы это стало достоянием общественности. Он выкладывает вообще все. У него полмиллиона подписчиков», – рассказывал Николай Басков.

Между тем многие считают, что тайная история была посвящена новому роману Баскова. Известно, что свой день рождения он справил в компании красавицы, которую пока скрывает от общественности. «Когда все случится, то все узнают. А рассказывать о всяких романах – не царское это дело», – сказал Басков.