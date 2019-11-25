Крутой прокомментировал проигрыш подопечных на «Детском евровидении»

В Польше прошло «Детское евровидение», и во второй раз победителем музыкального конкурса стал представитель этой страны. Первое место досталось Вики Габор. На втором месте – Ержан Максим из Казахстана, на третьем – Мелани Гарсиа из Испании. Россияне Таня Меженцева и Денберел Ооржак оказались на 13 месте.

Дети были расстроены, услышав результаты голосования. Возможно, сказались неприятности, которые произошли накануне и во время выступления. На репетиции Денберелу стало плохо и он потерял сознание. А на сцене у него и вовсе перестал работать ушной монитор. Певец вытащил его и продолжил выступление.

«Таня и Денберел достойно выступили. С учетом политики вообще было сложно предвидеть, какое место, кто займет. Но все страны молодцы», — прокомментировал наставник российского дуэта Игорь Крутой Teleprogramma.pro.

Композитор выразил надежду, что люди отдавали свои голоса согласно чувствам, а вовсе не из-за политических пристрастий. Наставник сказал, что гордится ребятами и желает им успеха. Он уверен, что впереди у юных музыкантов большое будущее.

Татьяна и Денберел признались, что результаты их огорчили, но они понимают — это всего лишь соревнование.