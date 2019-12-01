НОВОСТИ

«Лампочку в люстре не мог поменять»: первая жена Богомазова высказалась об «Отпетом мошеннике»

По словам Юлии, ее бывший супруг был все время либо пьяным, либо с перегаром.

«Лампочку в люстре не мог поменять»: первая жена Богомазова высказалась об «Отпетом мошеннике»
Гарик Богомазов в молодости вел разгульный образ жизни/http://globallookpress.com/

Первая жена экс-солистка группы «Отпетые мошенники» Гарика Богомазова в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ нелестно отозвалась о своем бывшем муже.

Первая жена Богомазова. Фото
Первая жена Богомазова нелестно отозвалась о бывшем муже/Кадр из программы «Звезды сошлись»

«Я вот вспоминаю. Он был все время с перегаром, или пьяный. Это ужасно. Лампочку в люстре не мог поменять. Я стояла на табуретке, а он подавал мне лампочку», — заявила женщина.

Как она добавила, ее супруг в молодости вел разгульный образ жизни. «В его комнате находились использованные презервативы. Помню, был какой-то очередной скандал между нами. Он был пьяным. Он меня толкнул сильно. Драка у нас началась», — заявила первая жена «Отпетого мошенника».

Также она высказалась о квартире, которая стала предметом споров бывших супругов. «Квартира была моя. У него была доля в квартире оформлена. Он как-то объявился и сказал: «Выкупай». Я долго сопротивлялась. Но могла принять, что в своей квартире мне еще и долю выкупать. В итоге взяла кредит в банке и выплатила ему его долю. Что касается алиментов на дочь, то первый год он исправно платил. А потом почему-то на пять лет забыл о своих обязанностях», — заметила Юлия.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Гарик БогомазовГруппа "Отпетые мошенники"программа "Звезды сошлись"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Лампочку в люстре не мог поменять»: первая жена Богомазова высказалась об «Отпетом мошеннике»
Интересно?
Поделись с друзьями: