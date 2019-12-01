«Лампочку в люстре не мог поменять»: первая жена Богомазова высказалась об «Отпетом мошеннике»

По словам Юлии, ее бывший супруг был все время либо пьяным, либо с перегаром.

Первая жена экс-солистка группы «Отпетые мошенники» Гарика Богомазова в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ нелестно отозвалась о своем бывшем муже.

«Я вот вспоминаю. Он был все время с перегаром, или пьяный. Это ужасно. Лампочку в люстре не мог поменять. Я стояла на табуретке, а он подавал мне лампочку», — заявила женщина.

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Как она добавила, ее супруг в молодости вел разгульный образ жизни. «В его комнате находились использованные презервативы. Помню, был какой-то очередной скандал между нами. Он был пьяным. Он меня толкнул сильно. Драка у нас началась», — заявила первая жена «Отпетого мошенника».

Также она высказалась о квартире, которая стала предметом споров бывших супругов. «Квартира была моя. У него была доля в квартире оформлена. Он как-то объявился и сказал: «Выкупай». Я долго сопротивлялась. Но могла принять, что в своей квартире мне еще и долю выкупать. В итоге взяла кредит в банке и выплатила ему его долю. Что касается алиментов на дочь, то первый год он исправно платил. А потом почему-то на пять лет забыл о своих обязанностях», — заметила Юлия.