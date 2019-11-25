ТВ-проекты

Дана Борисова раскрыла интригу новогоднего выпуска «Давай поженимся!»

Ведущая за месяц до праздника рассказала, кого выберет невеста.

Дана Борисова раскрыла интригу новогоднего выпуска «Давай поженимся!»
Дана Борисова рассказала, чем закончится передача. Фото: globallookpress.com

Телеведущая Дана Борисова выложила в Instagram фото в костюме обезьяны. Женщина призналась, что в таком виде она снималась в новогоднем выпуске передачи «Давай поженимся!». Звезда экрана появилась в шоу в качестве группы поддержки одного из женихов, который пришел биться за очередную невесту (фото мужчины присутствует в посте, если пролистать «карусель»).

Борисова рассказала, что ее знакомый — хороший парень из Петербурга, в одиночку воспитывает сына, работает по 12 часов в сутки и играет на баяне. Вероятно, своим постом ведущая хотела привлечь внимание к молодому человеку, потому как сразу раскрыла все карты, что он ушел с программы холостяком.

«Капризная невеста предпочла ему, только не смейтесь, владельца фирмы по изготовлению веников для бани. Такое возможно только под Новый год», — написала Дана.

Что ж, теперь праздничный выпуск «Давай поженимся!» можно не смотреть — интрига разрушена. Придется в сотый раз пересматривать «Иронию судьбы, или С легким паром!». Там хоть все уже и знают сюжет, но за героев переживаешь каждый раз, как в первый.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Давай поженимся!»Дана Борисовановогодние программыНовый годобезьяна
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дана Борисова раскрыла интригу новогоднего выпуска «Давай поженимся!»
Интересно?
Поделись с друзьями: