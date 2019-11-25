Дана Борисова раскрыла интригу новогоднего выпуска «Давай поженимся!»

Телеведущая Дана Борисова выложила в Instagram фото в костюме обезьяны. Женщина призналась, что в таком виде она снималась в новогоднем выпуске передачи «Давай поженимся!». Звезда экрана появилась в шоу в качестве группы поддержки одного из женихов, который пришел биться за очередную невесту (фото мужчины присутствует в посте, если пролистать «карусель»).

Борисова рассказала, что ее знакомый — хороший парень из Петербурга, в одиночку воспитывает сына, работает по 12 часов в сутки и играет на баяне. Вероятно, своим постом ведущая хотела привлечь внимание к молодому человеку, потому как сразу раскрыла все карты, что он ушел с программы холостяком.

«Капризная невеста предпочла ему, только не смейтесь, владельца фирмы по изготовлению веников для бани. Такое возможно только под Новый год», — написала Дана.

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Что ж, теперь праздничный выпуск «Давай поженимся!» можно не смотреть — интрига разрушена. Придется в сотый раз пересматривать «Иронию судьбы, или С легким паром!». Там хоть все уже и знают сюжет, но за героев переживаешь каждый раз, как в первый.