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«Делай предложение!»: Аллегрова дерзко ответила на ухаживания Баскова

Игорь Крутой снял любопытный диалог между российскими звездами.

«Делай предложение!»: Аллегрова дерзко ответила на ухаживания Баскова
Ирина Аллегрова. Фото Global look press

Композитор Игорь Крутой постепенно превращается в активного блогера. Все закулисье российской поп-сцены он моментально сливает в свой Instagram. Зрители еще не остыли от их потасовки с Николаем Басковым и вот — новое провокационное видео все с тем же золотым голосом России.

На сей раз Николай засветился любопытным диалогом с Ириной Аллегровой. Вначале певец, нежно приобняв свою коллегу, поет песню Игоря Крутого «Незаконченный роман». Аллегрова замечает: «А мы накаркали этой песней, он прям не закончился, он лишь продолжается». «Потому что он может начаться! Смотри, какая мы красивая пара, Ирина!», — ответил Басков. Звезда не растерялась и заявила: «Ну так делай мне предложение!» Испуганный Басков уже по традиции закрыл камеру рукой.

Напомним, ранее Крутого и Баскова сняли за потасовкой, видео затем попало в Сеть. Николай пытался отобрать телефон у композитора, а тот упорно не отдавал его, действие происходило прямо на полу. Потом певец объяснил, что композитор снял, как тот рассказывает ему какой-то секрет. Чтобы он не оказался в Сети, звезде пришлось применить силу и отобрать телефон у коллеги-блогера.

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АллегроваИгорь КрутойИрина АллегроваНиколай Басков
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«Делай предложение!»: Аллегрова дерзко ответила на ухаживания Баскова
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