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«Я рассказал ему тайну»: Басков оправдался за потасовку с Крутым

На юбилее композитора певец устроил небольшой дебош.

«Я рассказал ему тайну»: Басков оправдался за потасовку с Крутым
Николай Басков. Фото Михаила Фролова. КП

Николай Басков оправдался за устроенную потасовку на юбилее Игоря Крутого в Минске. Напомним, в Сеть попало видео, на котором Басков борется с маэстро на полу. Певец пытается отобрать у композитора его телефон, а тот упорно его не отдает. Музыкальные деятели кричат, а вокруг дерущихся бегают обеспокоенные Ирина Аллегрова и Филипп Киркоров.

В кулуарах премии «Золотой граммофон» Николай оправдался за свое поведение. Как рассказал артист, он испугался, что Крутой выдаст своим подписчиками некую секретную информацию «Я рассказал свою сокровенную тайну, а Игорь это снял на камеру телефона. Я не хотел, чтобы мой секрет стал достоянием общественности», — поведал он журналистам.

На пол же они упали случайно. Басков попытался выхватить у своего соперника телефон и нечаянно наступил ему на ногу. Крутой упал, спровоцировав падение Николая. «Золотой голос России» утверждает, что ссоры или конфликта между ними не было.

«Мы просто веселились. Обошлось без травм. Главное, я стер то, что надо», — процитировал сайт КП музыканта.

Ранее мы писали о невероятном успехе Баскова на «Золотом граммофоне». Любимец публики получил сразу две статуэтки премии, а поклонники завалили его цветами так, что он не смог унести их со сцены. Николай взмолил о помощи ведущего Сергея Светлакова, но даже с ним не получилось собрать все букеты. В итоге на сцене появились рабочие, которые выручили триумфатора церемонии.

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«Я рассказал ему тайну»: Басков оправдался за потасовку с Крутым
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