Любовь Толкалина рассекретила своего возлюбленного

Актриса Любовь Толкалина в Instagram опубликовала снимок, на котором она в обществе своего любимого мужчины. «Ночь. Мы. Чтобы покончить со всеми слухами, разговорами, сплетнями и пересудами — мое сердце уже четыре года живет в самом центре the capital of Great Britain», — заявила известная актриса.

Многие пользователи в комментариях стали спрашивать Любовь Толкалину, как зовут счастливчика, который покорил ее сердце. По одной из версий — это российский музыкант, певец и композитор Олег Нестеров. Он лидер московской группы «Мегаполис».

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Отметим, что после расставания с режиссером Егором Кончаловским звезде приписывали огромное количество романов. В любовники ей, к примеру, записывали лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова. Якобы Толкалину часто видели на его концертах. Кроме того, актрису подозревали в романе с ведущим программы «Поедем, поедим!» Джоном Уорреном.

Ранее в одном из интервью Егор Кончаловский отмечал, что Любовь Толкалина очень нестабильная девушка. По его словам, ему хотелось домашнего уюта и теплоты, однако у звезды были свои взгляды на жизнь. Именно поэтому этот союз в итоге распался.