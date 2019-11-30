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Наташа Королева заявила, что ее сын встречается с несколькими девушками

Не так давно Архип Глушко расстался с экс-участницей проекта «Дом-2» Марией Слугиной.

Наташа Королева заявила, что ее сын встречается с несколькими девушками
Королева рассказала о своем сыне/http://globallookpress.com/

Певица Наташа Королева заявила, что в расставании ее семнадцатилетнего сына Архипа Глушко с 23-летней бывшей участницей проекта «Дом-2» Марией Слугиной нет ничего страшного. Как она заметила, сын поступил в вуз и больше с девушкой не общается. По слухам, она ему часто изменяла. Как сказала Королева, в 17 лет люди часто сходятся и расходятся. Певица подтвердила, что у Архипа появилась новая пассия.

«Вообще он постоянно с кем-то встречается. Он парень умный, красивый и, соответственно, имеет успех у девушек. Я знаю, что у Архипа сейчас кто-то есть. Причем боюсь, что и не одна», — заявила Наташа Королева.

Как добавила супруга Тарзана, ее сын недолго переживал по поводу расставания со Слугиной. У него много других увлечений. К примеру, молодой человек активно занимается вокалом. Она не исключает, что он попробует себя в самое ближайшее время на сцене. От такого выбора она его не отговаривает, хотя и не приветствует.

Добавим, что сын Наташи Королевой в этом году поступил в Высшую школу экономики. Он учится на факультете востоковедения. Архип без ума от Японии. Причем изучать язык страны восходящего солнца он начал сам с десяти лет. Мать однажды нашла у него иероглифы. Позже для Архипа наняли репетитора, так как ему уже стало сложно справляться с этим непростым языком, сообщает «Комсомольская правда».

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Наташа Королева заявила, что ее сын встречается с несколькими девушками
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