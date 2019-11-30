Светлаков назвал жену Маслякова главным цензором КВН

Как сказал юморист, когда женщина не посещает игры, то участникам удается показать больше шуток.

Юморист Сергей Светлаков в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале заявил, что супруга основателя КВН Александра Маслякова Светлана Анатольевна является главным цензором проекта. Как он считает, если женщина не приходит на игры, то это раскрепощает многих участников, и они шутят более смешно и искрометно.

Как заметил Светлаков, особенно ярко это ощущается, когда Масляков приезжает без супруги в какой-нибудь город, чтобы посмотреть игру. «Светлана Анатольевна словно ценз на ушко ему так говорит: «Ну, это может быть что-то не то», «Здесь какое-то дурновкусие». Она всегда больше редактирует», — заявил Сергей Светлаков.

больше по теме Светлаков оказался владельцем крупной сети магазинов в Киеве Компания юмориста торгует сигаретами и безалкогольными напитками.

Юморист вспомнил забавный диалог, который состоялся у него с Александром Масляковым, когда тот приехал в Екатеринбург на «Встречу выпускников КВН». Супруга мэтра тогда не сопровождала. Во время шоу была показана сцена, в ходе которой Маслякову «отрывают» одну ногу.

Во время репетиции Светлаков подошел и спросил Маслякова, как тот относится к тому, что ему «оторвут ногу» во время шоу. Причем это увидят все зрители. Масляков с юмором отнесся к задумке. Светлакову он сказал всего одну фразу: «Да ничего».