Светлаков и Незлобин тайно посетили юмористическое шоу Зеленского

Российские юмористы Сергей Светлаков и Александр Незлобин посетили Киев, где прошли съемки финала юбилейного сезона передачи «Лига смеха». Раньше ее вел президент Украины Владимир Зеленский. Программу снимали 7 ноября в киевском октябрьском дворце. При этом сами юмористы свой приезд на Украину не афишировали. Не вышли они и на сцену, ограничившись просмотром из зрительного зала.
Добавим, что в своих социальных сетях российские комики не обмолвились, что собираются посетить Украину. Между тем на Украине стали вспоминать, не приезжали ли бывшие резиденты Comedy Club в Крым уже после того, как полуостров вошел в состав России, сообщает издание «Главком».
Отметим, что Владимир Зеленский сам вел передачу «Лига смеха». Это происходило до тех пор, пока он не вступил в должность президента Украины. После этого, естественно, из-за статуса и большой занятости он уже не мог вести юмористическую программу. Избиратели бы его просто не поняли.
Кстати, Светлаков и Незлобин сейчас работают на канале СТС. Они создали шоу «Русские не смеются». Суть программы заключается в том, что молодые комики должны рассмешить членов жюри. Те, кому это удается, уходят из студии с деньгами. Кстати, программа только с начала ноября появилась в эфире канала.
Сергей Светлаков начинал свой путь на юмористической сцене с шоу «Уральские пельмени». Затем он перебрался из Екатеринбурга, где провел юность, в Москву. Именно в столице к нему и пришла огромная популярность. Комик достаточно часто бывает в родном городе. Известно, к примеру, что у него здесь ресторан. Что касается его давнего друга Александра Незлобина, то он свою творческую деятельность также начинал на Среднем Урале. Незлобин родился в небольшом городке Полевской в Свердловской области. Сегодня и Незлобин, и Светлаков — одни из главных звезд канала СТС.
Не так давно Сергей Светлаков рассказывал, почему прекратил свое существование популярный проект «Прожекторперисхилтон». Он пользовался огромной любовью у зрителей. Как сказал юморист, шоу победила цензура. В ответ руководители Первого канала сказали, что Светлакову не стоит изображать из себя Герцена. Он просто заключил контракт с другим каналом, поэтому и ушел из проекта.