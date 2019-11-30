НОВОСТИ

«Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не кололось»: Меньщиков высказался о Водонаевой

Бывший участник проекта «Дом-2» прокомментировал конфликт с участием модели и телеведущий Ксении Бородиной.

«Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не кололось»: Меньщиков высказался о Водонаевой
Меньщиков вмешался в конфликт Бородиной и Водонаевой/http://globallookpress.com/

Бывший участник проекта «Дом-2» Степан Меньщиков высказался о конфликте с участием модели Алены Водонаевой и телеведущей Ксении Бородиной. Напомним, что в одном из недавних интервью Бородина напомнила, что именно Водонаева раструбила прессе о ее беременности. После этого она с бывшей подругой не общается и старается даже не произносить ее фамилию.

Ксения Бородина и Алена Водонаева. Фото
Бородина и Водонаева когда-то были подружками/http://globallookpress.com/

Со свой стороны Алена Водонаева не оставила выпад Бородиной в свой адрес. Она назвала телеведущую человеком из «войска коротконогих». Кроме того, она заявила, что телеведущая очень много времени сидит на бревне и поэтому глупеет. В данном случае она намекнула, что съемки проекта «Дом-2» проходят около костра, а участники сидят на бревнах вокруг него.

«По поводу Алены Водонаевой есть отличная фраза, высказывание. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не кололось. Пусть резвятся девочки на потеху публике», — заявил Степан Меньщиков, слова которого приводит портал «Подмосковье сегодня».

Любопытно, что Бородина не успокоилась после обидных слов в свой адрес. В сторис она намекнула, что текст Алены Водонаевой безграмотный.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алена ВодонаеваКсения БородинаКсения Бородина последние новостиСтепан Меньщиков
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не кололось»: Меньщиков высказался о Водонаевой
Интересно?
Поделись с друзьями: