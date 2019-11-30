«Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не кололось»: Меньщиков высказался о Водонаевой

Бывший участник проекта «Дом-2» Степан Меньщиков высказался о конфликте с участием модели Алены Водонаевой и телеведущей Ксении Бородиной. Напомним, что в одном из недавних интервью Бородина напомнила, что именно Водонаева раструбила прессе о ее беременности. После этого она с бывшей подругой не общается и старается даже не произносить ее фамилию.

Со свой стороны Алена Водонаева не оставила выпад Бородиной в свой адрес. Она назвала телеведущую человеком из «войска коротконогих». Кроме того, она заявила, что телеведущая очень много времени сидит на бревне и поэтому глупеет. В данном случае она намекнула, что съемки проекта «Дом-2» проходят около костра, а участники сидят на бревнах вокруг него.

«По поводу Алены Водонаевой есть отличная фраза, высказывание. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не кололось. Пусть резвятся девочки на потеху публике», — заявил Степан Меньщиков, слова которого приводит портал «Подмосковье сегодня».

Любопытно, что Бородина не успокоилась после обидных слов в свой адрес. В сторис она намекнула, что текст Алены Водонаевой безграмотный.