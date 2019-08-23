Меньщиков продемонстрировал идиллию с подросшей дочерью

Двухлетняя малышка, когда папа рядом, забирается к нему на плечи.

Бывший участник телестройки, а ныне певец и ведущий корпоративов, часто разъезжает по стране. Как-то Степан пошутил, что ему и квартира то в Москве не нужна. Ведь большую часть времени он спит в поездах.

Однако, когда Меньщиков в Москве, он проводит все свободное время с двухлетней дочерью Варварой. Девочка обожает отца. Все время, что они вместе, малышка забирается к нему на плечи.

«Это наша любимая игра — иго-го», — рассказал ведущий.

Напомним, Степан расстался с женой Евгенией Шамаевой два года назад. Однако по-прежнему материально помогает детям и бывшей спутнице.

больше по теме Степан Меньщиков заботится о внешности бывшей жены Евгения Шамаева поблагодарила шоумена за свой визит в косметологическую клинику.

Более того, Меньщиков не отрекся и от старшего сына Ивана, даже когда ДНК-тест выявил, что биологическим отцом мальчика является другой мужчина.