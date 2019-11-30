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Мачеха Веры Алдониной скрывает лицо дочери

Малышка Анжелика в семье футболиста родилась 23 ноября.

Мачеха Веры Алдониной скрывает лицо дочери
Дочь Началовой в прекрасных отношениях с мачехой/http://globallookpress.com/

Мачеха дочери певицы Юлии Началовой Веры Алдониной скрывает лицо своей новорожденной дочери от окружающих. Ольга Алдонина регулярно выкладывает в сторис Instagram снимки ребенка. С Анжеликой, которая появилась на свет 23 ноября, она уже ходит на прогулки. При этом Ольга Алдонина закрывает смайликом лицо своей дочери. Удивляться этому в общем-то не стоит. Все-таки девочка родилась буквально неделю назад. До месяца, как правило, лицо ребенка показывать окружающим не принято.

Ольга Алдонина с ребенком. Фото
Ольга Алдонина пока не показывает лица дочери/https://www.instagram.com/ole_ole4ka/

Отметим, что двенадцатилетняя Вера Алдонина в прекрасных отношениях с новой семьей своего отца. Она часто приходит к ним в гости. Вера подружилась с мачехой, которая после смерти Юлии Началовой в какой-то мере заменила ей мать.

Напомним, что сейчас Вера Алдонина живет с бабушкой и дедушкой. Школа, где она учится, находится около их дома. Девочка, как ранее отмечали ее родственники, прекрасно поет. Не исключено, что она пойдет по стопам своей звездной матери.

Юлия Началова скончалась в марте 2019 года в одной из столичных клиник от остановки сердца.

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Анжелика АлдонинаВера АлдонинаЕвгений АлдонинОльга АлдонинаЮлия Началова
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Мачеха Веры Алдониной скрывает лицо дочери
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