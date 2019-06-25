Водные забавы: Вера Алдонина исполнила «пируэт» в бассейне

Дочь скончавшейся в марте певицы Юлии Началовой Вера Алдонина исполнила «пируэт» в паре со своим братом Артемом в бассейне отеля в Турции, где семья находится на отдыхе. В сторис Instagram супруги футболиста Ольги Алдониной появилась видеозапись. На кадрах можно увидеть, как Вера с братом стоят на краю бассейна, а потом ныряют в воду. Девочка абсолютно счастлива.

Затем на кадрах можно увидеть, как все семейство, включая и Евгения, плавает ночью в бассейне. Ольга Алдонина ведет запись и комментирует происходящее: «Все нормальные люди ночью спят, а вы купаетесь», — говорит девушка.

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Отметим, что Ольга Алдонина после смерти певицы Юлии Началовой окружила Веру заботой и теплом. Вера много времени проводит именно с мачехой. У них полное взаимопонимание в отношениях.

Кстати, уже в сентябре Вера Алдонина вступит в права наследства. Именно она станет хозяйкой шикарной квартиры своей матери. Стоимость недвижимости специалисты оценили в сто миллионов рублей. Напомним, что на часть квартиры претендует бывший гражданский муж Началовой, хоккеист Александр Фролов. В свое время он одолжил певице 20 миллионов рублей, но так и не получил их.