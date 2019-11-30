«Ну, это жизнь!»: Наталья Ветлицкая призналась в воровстве аджики

В пятничном выпуске шоу «Вечерний Ургант» в гости к ведущему пришли Сергей Светлаков, который рассказал, почему он решил вернуться в свои родные «Уральские пельмени» всего на одну игру, а также звезда 90-х, певица Наталья Ветлицкая.

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Певица вспомнила о своей жизни в те годы. Например, Наталья припомнила случай, когда ей даже пришлось пойти на воровство. По словам артистки, денег тогда у нее не было вообще. Как-то раз она пошла собирать бутылки из-под пива. А на вырученные деньги купила «омерзительные сосиски», пакет молока и булку хлеба. Проглотить все это, как призналась артистка, ей должна была помочь только аджика.

«Не хватало 55 копеек на аджику, поэтому я ее спрятала и вынесла», — рассказала Ветлицкая. «Ну это жизнь!» — отметила артистка.

Напомним, не так давно в интервью Андрею Малахову певица призналась, что покинула Россию только из-за дочери, и была очень несчастна.