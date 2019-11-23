«Посещали мысли о суициде»: Ветлицкая призналась, что не хотела жить

В эфире передачи «Привет, Андрей!» Наталья Ветлицкая впервые за 15 лет дала откровенное интервью. Она призналась, что уехала жить за границу только из-за дочери Ульяны, которой нужен был другой климат. Сама артистка не стала скрывать, что была несчастна. Она пережила домашнее насилие с первым мужем, бурный роман с Дмитрием Маликовым, а также на ее глазах мама перенесла две операции и победила страшную болезнь.

Героиня передачи отметила, что еще в 1997 году перестала получать радость от жизни. В итоге счастье она стала испытывать все реже.

«Произошло обнуление конкретное. Мне надо было освободиться, трансформироваться, потому что меня часто посещали мысли о суициде. Если честно. Все было жестко. У меня ребенок, я же не могла пойти и что-то с собой сделать. Меня останавливало наверно… хотя, ты знаешь, наверное я не суицидница. Нет, но мысли о суициде у меня были, мне хотелось умереть. Мне казалась это жизнь совершенно невыносимой», — рассказала Ветлицкая.

По ее словам, жизнь оказалась для нее очень жесткой, грубой. Певице было сложно видеть столько боли и страданий, что ее это угнетало. «Тяжело как-то было жить», — отметила она.

После этого артистка вспомнила, как однажды была без денег, но увидела на витрине крест с камнями Swarovski. ей он очень понравилось. Наталья стала мечтать о встрече с создателем такой красоты. Спустя время она отправилась в Австрию к хозяину этого бренда. «Я нарисовала ему картину акрилом. Абсолютно косметическую. Я хотела его удивить. Мы встретились в ресторане отеля и тупо бухали с ним до пяти утра», — поделилась певица. Она удивилась, что некоторые ее ожидания не оправдались.

В конце передачи Ветлицкая поблагодарила свою подругу Ольгу Слуцкер за поддержку. Она также отметила, что довольна своим новым имиджем. Наталья сделала креативную прическу и покрасила кончики волос в розовый цвет. Прогнозов на будущее артистка делать не стала. Пока у нее запланировано только два концерта в Москве и Санкт-Петербурге, а будет ли тур по городам она не знает.